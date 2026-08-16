قیمت امروز SEED

قیمت لحظه‌ ای SEED (SEED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEED به USD برابر با $ 0 برای هر SEED می‌ باشد.

توکن SEED در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 153,137 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 382.23M SEED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01720785 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.52K رسیده است.

اطلاعات بازار SEED (SEED)

ارزش بازار $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K حجم (24 ساعته) $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K سرمایه در گردش 382.23M 382.23M 382.23M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SEED برابر است با $ 153.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.52K. عرضه در گردش SEED برابر است با 382.23M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 422.64K است.