قیمت امروز Script Network

قیمت لحظه‌ ای Script Network (SCPT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCPT به USD برابر با $ 0 برای هر SCPT می‌ باشد.

توکن Script Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,969 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 919.85M SCPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCPT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.060298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCPT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Script Network (SCPT)

ارزش بازار $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K سرمایه در گردش 919.85M 919.85M 919.85M عرضه کل 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

ارزش بازار فعلی Script Network برابر است با $ 27.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCPT برابر است با 919.85M، و عرضه کل آن 972883442.2382642 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.75K است.