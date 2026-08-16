قیمت امروز REVOX

قیمت لحظه‌ ای REVOX (REX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REX به USD برابر با $ 0 برای هر REX می‌ باشد.

توکن REVOX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,762 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.02B REX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.081399 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -47.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار REVOX (REX)

ارزش بازار $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K سرمایه در گردش 2.02B 2.02B 2.02B عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی REVOX برابر است با $ 29.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REX برابر است با 2.02B، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.76K است.