قیمت امروز Refund

قیمت لحظه‌ ای Refund (RFD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RFD به USD برابر با $ 0 برای هر RFD می‌ باشد.

توکن Refund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,248,469 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T RFD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RFD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RFD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -2.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Refund (RFD)

ارزش بازار $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Refund برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RFD برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.25M است.