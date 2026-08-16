قیمت امروز RCADE Network

قیمت لحظه‌ ای RCADE Network (RCADE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 27.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RCADE به USD برابر با $ 0 برای هر RCADE می‌ باشد.

توکن RCADE Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,419 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.30B RCADE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RCADE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00305157 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RCADE طی یک ساعت گذشته به میزان +19.01% و در هفت روز اخیر به میزان +81.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RCADE Network (RCADE)

ارزش بازار $ 44.42K$ 44.42K $ 44.42K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 214.08K$ 214.08K $ 214.08K سرمایه در گردش 8.30B 8.30B 8.30B عرضه کل 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RCADE Network برابر است با $ 44.42K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RCADE برابر است با 8.30B، و عرضه کل آن 40000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 214.08K است.