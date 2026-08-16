قیمت امروز Rails

قیمت لحظه‌ ای Rails (RAILS) در حال حاضر برابر با $ 0.04613689 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAILS به USD برابر با $ 0.04613689 برای هر RAILS می‌ باشد.

توکن Rails در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,564,838 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 33.92M RAILS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAILS در بازه‌ ای بین $ 0.04154954 (حداقل) و $ 0.0477058 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.091 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04003444 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAILS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 627.67 رسیده است.

اطلاعات بازار Rails (RAILS)

ارزش بازار $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M حجم (24 ساعته) $ 627.67$ 627.67 $ 627.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M سرمایه در گردش 33.92M 33.92M 33.92M عرضه کل 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rails برابر است با $ 1.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 627.67. عرضه در گردش RAILS برابر است با 33.92M، و عرضه کل آن 65000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.00M است.