قیمت امروز ragebait

قیمت لحظه‌ ای ragebait (RAGEBAIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAGEBAIT به USD برابر با $ 0 برای هر RAGEBAIT می‌ باشد.

توکن ragebait در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,906 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.01M RAGEBAIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAGEBAIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAGEBAIT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -10.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ragebait (RAGEBAIT)

ارزش بازار $ 24.91K$ 24.91K $ 24.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.91K$ 24.91K $ 24.91K سرمایه در گردش 999.01M 999.01M 999.01M عرضه کل 999,008,942.109312 999,008,942.109312 999,008,942.109312

ارزش بازار فعلی ragebait برابر است با $ 24.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RAGEBAIT برابر است با 999.01M، و عرضه کل آن 999008942.109312 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.91K است.