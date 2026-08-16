قیمت امروز Quanto

قیمت لحظه‌ ای Quanto (QTO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QTO به USD برابر با $ 0 برای هر QTO می‌ باشد.

توکن Quanto در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,853 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.59M QTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QTO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.066958 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QTO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Quanto (QTO)

ارزش بازار $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.85K$ 43.85K $ 43.85K سرمایه در گردش 963.59M 963.59M 963.59M عرضه کل 963,592,510.141312 963,592,510.141312 963,592,510.141312

ارزش بازار فعلی Quanto برابر است با $ 43.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QTO برابر است با 963.59M، و عرضه کل آن 963592510.141312 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.85K است.