قیمت امروز Pwease

قیمت لحظه‌ ای Pwease (PWEASE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PWEASE به USD برابر با $ 0 برای هر PWEASE می‌ باشد.

توکن Pwease در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 737,565 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M PWEASE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PWEASE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053377 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PWEASE طی یک ساعت گذشته به میزان -2.61% و در هفت روز اخیر به میزان +12.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Pwease (PWEASE)

ارزش بازار $ 737.57K$ 737.57K $ 737.57K حجم (24 ساعته) $ 75.59K$ 75.59K $ 75.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 737.57K$ 737.57K $ 737.57K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,861,065.445108 999,861,065.445108 999,861,065.445108

ارزش بازار فعلی Pwease برابر است با $ 737.57K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.59K. عرضه در گردش PWEASE برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999861065.445108 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 737.57K است.