قیمت امروز PUMPVILLE

قیمت لحظه‌ ای PUMPVILLE (PUMPVILLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PUMPVILLE به USD برابر با $ 0 برای هر PUMPVILLE می‌ باشد.

توکن PUMPVILLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 133,518 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 992.92M PUMPVILLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PUMPVILLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PUMPVILLE طی یک ساعت گذشته به میزان +3.65% و در هفت روز اخیر به میزان -26.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.68K رسیده است.

اطلاعات بازار PUMPVILLE (PUMPVILLE)

ارزش بازار $ 133.52K$ 133.52K $ 133.52K حجم (24 ساعته) $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 133.52K$ 133.52K $ 133.52K سرمایه در گردش 992.92M 992.92M 992.92M عرضه کل 992,919,810.71432 992,919,810.71432 992,919,810.71432

ارزش بازار فعلی PUMPVILLE برابر است با $ 133.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.68K. عرضه در گردش PUMPVILLE برابر است با 992.92M، و عرضه کل آن 992919810.71432 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 133.52K است.