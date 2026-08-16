قیمت امروز Prometheus

قیمت لحظه‌ ای Prometheus (PROMETHEUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PROMETHEUS به USD برابر با $ 0 برای هر PROMETHEUS می‌ باشد.

توکن Prometheus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,478.1 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PROMETHEUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PROMETHEUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PROMETHEUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Prometheus (PROMETHEUS)

ارزش بازار $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.96K$ 22.96K $ 22.96K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Prometheus برابر است با $ 11.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PROMETHEUS برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.96K است.