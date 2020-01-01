خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های ابزارهای پیش‌بینی بازار بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش ابزارهای پیش‌بینی بازار را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2573
+1.60%
+0.75%
+5.60%
$ 60.80M
$ 376.47K
2
Based
Based
BASED
$ 0.08253
+0.12%
+10.74%
+11.95%
$ 19.51M
$ 3.19M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2404
+0.29%
+0.33%
-15.74%
$ 3.33M
$ 233.24K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00119868
+8.25%
-0.27%
+51.97%
$ 1.20M
$ 145.51K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0.00024744
-0.09%
+0.02%
-20.76%
$ 199.33K
$ 420.53
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00011822
-0.04%
-0.16%
-17.52%
$ 118.20K
$ 2.89K
7
okbet
okbet
OK
$ 6.035E-5
+0.12%
-2.50%
-3.84%
$ 60.37K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2.18322E-7
+0.11%
-0.60%
-2.13%
$ 21.83K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2.281E-5
-0.09%
+1.50%
-2.02%
$ 9.69K
--

سوالات متداول

توکن‌ های ابزارهای پیش‌بینی بازار چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های ابزارهای پیش‌بینی بازار به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $85.25M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن ابزارهای پیش‌بینی بازار چیست؟
در میان توکن‌ های دسته ابزارهای پیش‌بینی بازار که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BASED با ثبت تغییر قیمتی 10.74% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن ابزارهای پیش‌بینی بازار در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته ابزارهای پیش‌بینی بازار را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص ابزارهای پیش‌بینی بازار می‌توان به UAI, BASED, ANON اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته ابزارهای پیش‌بینی بازار چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های ابزارهای پیش‌بینی بازار در حال حاضر حدود $85.25M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش ابزارهای پیش‌بینی بازار، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.