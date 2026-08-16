قیمت امروز PolyDoge

قیمت لحظه‌ ای PolyDoge (POLYDOGE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POLYDOGE به USD برابر با $ 0 برای هر POLYDOGE می‌ باشد.

توکن PolyDoge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 195,914 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 853.85T POLYDOGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POLYDOGE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POLYDOGE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -0.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PolyDoge (POLYDOGE)

ارزش بازار $ 195.91K$ 195.91K $ 195.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 195.91K$ 195.91K $ 195.91K سرمایه در گردش 853.85T 853.85T 853.85T عرضه کل 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

ارزش بازار فعلی PolyDoge برابر است با $ 195.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POLYDOGE برابر است با 853.85T، و عرضه کل آن 853638681979452.5 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 195.91K است.