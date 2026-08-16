قیمت امروز Polker

قیمت لحظه‌ ای Polker (PKR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PKR به USD برابر با $ 0 برای هر PKR می‌ باشد.

توکن Polker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,624 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 702.73M PKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PKR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.561223 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PKR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Polker (PKR)

ارزش بازار $ 21.62K$ 21.62K $ 21.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.77K$ 30.77K $ 30.77K سرمایه در گردش 702.73M 702.73M 702.73M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Polker برابر است با $ 21.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PKR برابر است با 702.73M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.77K است.