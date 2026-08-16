قیمت امروز Plastic

قیمت لحظه‌ ای Plastic ($PLASTIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $PLASTIC به USD برابر با $ 0 برای هر $PLASTIC می‌ باشد.

توکن Plastic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 294,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.11M $PLASTIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $PLASTIC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00110625 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $PLASTIC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +6.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 180.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Plastic ($PLASTIC)

ارزش بازار $ 294.91K$ 294.91K $ 294.91K حجم (24 ساعته) $ 180.35$ 180.35 $ 180.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 294.91K$ 294.91K $ 294.91K سرمایه در گردش 986.11M 986.11M 986.11M عرضه کل 986,114,094.841721 986,114,094.841721 986,114,094.841721

ارزش بازار فعلی Plastic برابر است با $ 294.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 180.35. عرضه در گردش $PLASTIC برابر است با 986.11M، و عرضه کل آن 986114094.841721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 294.91K است.