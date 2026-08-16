قیمت امروز Pixie Dust

قیمت لحظه‌ ای Pixie Dust (DUST) در حال حاضر برابر با $ 0.051238 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUST به USD برابر با $ 0.051238 برای هر DUST می‌ باشد.

توکن Pixie Dust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 131,755 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.65M DUST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUST در بازه‌ ای بین $ 0.04637392 (حداقل) و $ 0.051976 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0282985 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUST طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +65.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Pixie Dust (DUST)

ارزش بازار $ 131.76K$ 131.76K $ 131.76K حجم (24 ساعته) $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M سرمایه در گردش 2.65M 2.65M 2.65M عرضه کل 98,529,064.0 98,529,064.0 98,529,064.0

ارزش بازار فعلی Pixie Dust برابر است با $ 131.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.11K. عرضه در گردش DUST برابر است با 2.65M، و عرضه کل آن 98529064.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.05M است.