قیمت امروز Pika Protocol

قیمت لحظه‌ ای Pika Protocol (PIKA) در حال حاضر برابر با $ 0.312339 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIKA به USD برابر با $ 0.312339 برای هر PIKA می‌ باشد.

توکن Pika Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,934,435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.00M PIKA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIKA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00342553 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIKA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Pika Protocol (PIKA)

ارزش بازار $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M حجم (24 ساعته) $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.23M$ 31.23M $ 31.23M سرمایه در گردش 19.00M 19.00M 19.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pika Protocol برابر است با $ 5.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.04. عرضه در گردش PIKA برابر است با 19.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.23M است.