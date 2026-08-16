قیمت امروز Peng

قیمت لحظه‌ ای Peng (PENG) در حال حاضر برابر با $ 0.00139397 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PENG به USD برابر با $ 0.00139397 برای هر PENG می‌ باشد.

توکن Peng در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 139,374 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M PENG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PENG در بازه‌ ای بین $ 0.00138802 (حداقل) و $ 0.00140351 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.14 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PENG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +0.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.15 رسیده است.

اطلاعات بازار Peng (PENG)

ارزش بازار $ 139.37K$ 139.37K $ 139.37K حجم (24 ساعته) $ 14.15$ 14.15 $ 14.15 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 139.37K$ 139.37K $ 139.37K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

ارزش بازار فعلی Peng برابر است با $ 139.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.15. عرضه در گردش PENG برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999960.5 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 139.37K است.