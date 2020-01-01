خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Tempo بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Tempo را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998889
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 53.25M
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
3
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
-0.81%
$ 59.46M
$ 100.15
4
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.05M
--
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.11M
6
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.0
0.00%
+0.01%
+0.29%
$ 33.27M
$ 44.74K
7
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 496.43K
$ 1.75K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Tempo چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Tempo به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.00B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Tempo چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Tempo که در MEXC رصد می‌شوند، توکن USDC.E با ثبت تغییر قیمتی 0.01% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Tempo در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته اکوسیستم Tempo را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Tempo می‌توان به USDT0, BUIDL, CHFAU اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Tempo چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Tempo در حال حاضر حدود $7.00B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Tempo، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.