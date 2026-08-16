قیمت امروز p0 Systems

قیمت لحظه‌ ای p0 Systems (P0) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی P0 به USD برابر با $ 0 برای هر P0 می‌ باشد.

توکن p0 Systems در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 85,618 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 907.89M P0 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، P0 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00426051 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز P0 طی یک ساعت گذشته به میزان +1.09% و در هفت روز اخیر به میزان -43.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار p0 Systems (P0)

ارزش بازار $ 85.62K$ 85.62K $ 85.62K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.30K$ 94.30K $ 94.30K سرمایه در گردش 907.89M 907.89M 907.89M عرضه کل 999,955,990.2043034 999,955,990.2043034 999,955,990.2043034

ارزش بازار فعلی p0 Systems برابر است با $ 85.62K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش P0 برابر است با 907.89M، و عرضه کل آن 999955990.2043034 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.30K است.