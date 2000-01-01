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برترین توکن‌ های اکوسیستم BagsApp بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم BagsApp را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006173
-0.08%
+0.63%
-3.47%
$ 61.81M
$ 95.19M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03967
+0.40%
+1.22%
-5.55%
$ 21.99M
$ 1.76M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.009438
-0.20%
-1.84%
+9.83%
$ 9.45M
$ 7.11M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2394
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.0003113
+0.14%
-0.00%
-8.35%
$ 310.95K
$ 368.73
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.00019983
+0.07%
-0.07%
-28.27%
$ 199.83K
$ 435.42
7
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00019858
+6.12%
+0.11%
-3.06%
$ 198.32K
$ 4.00K
8
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.00017038
+0.38%
+0.01%
+2.95%
$ 166.79K
$ 6.32K
9
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00012844
+0.06%
+0.06%
-8.50%
$ 128.43K
$ 5.54K
10
VaultBags
VaultBags
VAULT
$ 0.00010626
-22.96%
+0.11%
-26.10%
$ 106.26K
$ 10.95K
11
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 0.0001123
+0.14%
+0.46%
-9.08%
$ 101.92K
$ 15.38K
12
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 6.69E-5
-0.01%
-27.10%
-52.89%
$ 66.89K
--
13
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 4.763E-5
-0.04%
+0.90%
-4.11%
$ 47.63K
--
14
FITTED
FITTED
FITTED
$ 4.737E-5
+1.37%
+9.20%
+7.08%
$ 47.37K
--
15
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 3.749E-5
-0.03%
+5.90%
-4.41%
$ 37.48K
--
16
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.585E-5
-0.03%
-0.20%
-24.14%
$ 35.82K
--
17
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.589E-5
-0.17%
+0.80%
-11.30%
$ 34.64K
--
18
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 3.321E-5
-0.03%
-1.10%
-17.98%
$ 33.20K
--
19
rekill
rekill
REKILL
$ 2.478E-5
0.00%
+0.10%
+7.46%
$ 24.77K
--
20
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 2.371E-5
-2.91%
-19.70%
-46.74%
$ 23.70K
--
21
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 2.213E-5
0.00%
+0.40%
-30.12%
$ 22.13K
--
22
Chinchilla Haton
Chinchilla Haton
HATON
$ 1.971E-5
-0.05%
+0.20%
+2.44%
$ 19.39K
--
23
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 1.658E-5
0.00%
-2.30%
-11.86%
$ 16.58K
--
24
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.652E-5
+0.43%
+2.90%
+0.18%
$ 16.49K
--
25
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.311E-5
0.00%
+1.40%
+0.23%
$ 13.11K
--
26
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.239E-5
0.00%
-3.40%
-8.63%
$ 12.25K
--
27
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005845
-0.74%
-4.42%
+7.94%
--
$ 1.83B
28
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 33.68
-0.03%
+2.00%
-1.29%
--
$ 2.23K
29
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001349
0.00%
-0.66%
-32.28%
--
$ 95.11K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم BagsApp چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم BagsApp به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 29 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $98.23M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم BagsApp چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم BagsApp که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FITTED با ثبت تغییر قیمتی 9.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم BagsApp در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 29 توکن از دسته اکوسیستم BagsApp را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم BagsApp می‌توان به DOG, HIVE, FARTBOY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم BagsApp چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم BagsApp در حال حاضر حدود $98.23M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم BagsApp، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.