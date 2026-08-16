قیمت امروز OTCfi

قیمت لحظه‌ ای OTCfi (OTCFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OTCFI به USD برابر با $ 0 برای هر OTCFI می‌ باشد.

توکن OTCfi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 347,927 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 976.93M OTCFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OTCFI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00335719 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OTCFI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.97 رسیده است.

اطلاعات بازار OTCfi (OTCFI)

ارزش بازار $ 347.93K$ 347.93K $ 347.93K حجم (24 ساعته) $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 347.93K$ 347.93K $ 347.93K سرمایه در گردش 976.93M 976.93M 976.93M عرضه کل 976,929,060.19949 976,929,060.19949 976,929,060.19949

ارزش بازار فعلی OTCfi برابر است با $ 347.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.97. عرضه در گردش OTCFI برابر است با 976.93M، و عرضه کل آن 976929060.19949 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 347.93K است.