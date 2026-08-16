قیمت امروز OpenZK Network

قیمت لحظه‌ ای OpenZK Network (OZK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OZK به USD برابر با $ 0 برای هر OZK می‌ باشد.

توکن OpenZK Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,987 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.38B OZK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OZK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00312993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OZK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +9.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OpenZK Network (OZK)

ارزش بازار $ 66.99K$ 66.99K $ 66.99K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 229.23K$ 229.23K $ 229.23K سرمایه در گردش 4.38B 4.38B 4.38B عرضه کل 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OpenZK Network برابر است با $ 66.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OZK برابر است با 4.38B، و عرضه کل آن 15000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 229.23K است.