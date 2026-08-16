قیمت امروز Openverse Network

قیمت لحظه‌ ای Openverse Network (BTG) در حال حاضر برابر با $ 0.547246 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTG به USD برابر با $ 0.547246 برای هر BTG می‌ باشد.

توکن Openverse Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,039,764 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.90M BTG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTG در بازه‌ ای بین $ 0.517835 (حداقل) و $ 0.600302 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.52 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.386272 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -20.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Openverse Network (BTG)

ارزش بازار $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M حجم (24 ساعته) $ 29.58K$ 29.58K $ 29.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.94M$ 10.94M $ 10.94M سرمایه در گردش 1.90M 1.90M 1.90M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی Openverse Network برابر است با $ 1.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.58K. عرضه در گردش BTG برابر است با 1.90M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.94M است.