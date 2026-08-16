قیمت امروز OnlyMarms

قیمت لحظه‌ ای OnlyMarms (ONLYMARMS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONLYMARMS به USD برابر با $ 0 برای هر ONLYMARMS می‌ باشد.

توکن OnlyMarms در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 525,502 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 899.09M ONLYMARMS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONLYMARMS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00355388 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONLYMARMS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.87% و در هفت روز اخیر به میزان -12.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 110.36K رسیده است.

اطلاعات بازار OnlyMarms (ONLYMARMS)

ارزش بازار $ 525.50K$ 525.50K $ 525.50K حجم (24 ساعته) $ 110.36K$ 110.36K $ 110.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 525.50K$ 525.50K $ 525.50K سرمایه در گردش 899.09M 899.09M 899.09M عرضه کل 899,090,159.503022 899,090,159.503022 899,090,159.503022

ارزش بازار فعلی OnlyMarms برابر است با $ 525.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 110.36K. عرضه در گردش ONLYMARMS برابر است با 899.09M، و عرضه کل آن 899090159.503022 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 525.50K است.