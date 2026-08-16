قیمت امروز Obscra

قیمت لحظه‌ ای Obscra (OBX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OBX به USD برابر با $ 0 برای هر OBX می‌ باشد.

توکن Obscra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,174.97 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 929.06M OBX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OBX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OBX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -15.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Obscra (OBX)

ارزش بازار $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K سرمایه در گردش 929.06M 929.06M 929.06M عرضه کل 999,901,441.060477 999,901,441.060477 999,901,441.060477

ارزش بازار فعلی Obscra برابر است با $ 12.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OBX برابر است با 929.06M، و عرضه کل آن 999901441.060477 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.10K است.