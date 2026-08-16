قیمت امروز NYC

قیمت لحظه‌ ای NYC (NYC) در حال حاضر برابر با $ 0,084585 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NYC به USD برابر با $ 0,084585 برای هر NYC می‌ باشد.

توکن NYC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25.375.431 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 300,00M NYC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NYC در بازه‌ ای بین $ 0,084583 (حداقل) و $ 0,084589 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,142001 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,084533 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NYC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +%0,02 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38,74 رسیده است.

اطلاعات بازار NYC (NYC)

ارزش بازار $ 25,38M$ 25,38M $ 25,38M حجم (24 ساعته) $ 38,74$ 38,74 $ 38,74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84,58M$ 84,58M $ 84,58M سرمایه در گردش 300,00M 300,00M 300,00M عرضه کل 999.999.784,1122864 999.999.784,1122864 999.999.784,1122864

ارزش بازار فعلی NYC برابر است با $ 25,38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38,74. عرضه در گردش NYC برابر است با 300,00M، و عرضه کل آن 999999784.1122864 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84,58M است.