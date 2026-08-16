قیمت امروز NUVA nvYLDS

قیمت لحظه‌ ای NUVA nvYLDS (NVYLDS) در حال حاضر برابر با $ 1.016 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NVYLDS به USD برابر با $ 1.016 برای هر NVYLDS می‌ باشد.

توکن NUVA nvYLDS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,370 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 80.08K NVYLDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NVYLDS در بازه‌ ای بین $ 1.016 (حداقل) و $ 1.016 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.016 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.014 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NVYLDS طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار NUVA nvYLDS (NVYLDS)

ارزش بازار $ 81.37K$ 81.37K $ 81.37K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.37K$ 81.37K $ 81.37K سرمایه در گردش 80.08K 80.08K 80.08K عرضه کل 80,082.97576719701 80,082.97576719701 80,082.97576719701

ارزش بازار فعلی NUVA nvYLDS برابر است با $ 81.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش NVYLDS برابر است با 80.08K، و عرضه کل آن 80082.97576719701 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.37K است.