قیمت امروز NORUGGIES

قیمت لحظه‌ ای NORUGGIES (NORUGGIES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NORUGGIES به USD برابر با $ 0 برای هر NORUGGIES می‌ باشد.

توکن NORUGGIES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,399 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 994.97M NORUGGIES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NORUGGIES در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NORUGGIES طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NORUGGIES (NORUGGIES)

ارزش بازار $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K سرمایه در گردش 994.97M 994.97M 994.97M عرضه کل 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

ارزش بازار فعلی NORUGGIES برابر است با $ 22.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NORUGGIES برابر است با 994.97M، و عرضه کل آن 994970996.407728 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.40K است.