قیمت امروز NetClawd

قیمت لحظه‌ ای NetClawd (NETCLAWD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NETCLAWD به USD برابر با $ 0 برای هر NETCLAWD می‌ باشد.

توکن NetClawd در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,359 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B NETCLAWD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NETCLAWD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NETCLAWD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -1.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NetClawd (NETCLAWD)

ارزش بازار $ 27.36K$ 27.36K $ 27.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.36K$ 27.36K $ 27.36K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NetClawd برابر است با $ 27.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NETCLAWD برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.36K است.