قیمت امروز Nerite

قیمت لحظه‌ ای Nerite (NERI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NERI به USD برابر با $ 0 برای هر NERI می‌ باشد.

توکن Nerite در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,580.88 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 83.13M NERI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NERI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00188007 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NERI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 895.93 رسیده است.

اطلاعات بازار Nerite (NERI)

ارزش بازار $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K حجم (24 ساعته) $ 895.93$ 895.93 $ 895.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K سرمایه در گردش 83.13M 83.13M 83.13M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nerite برابر است با $ 19.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 895.93. عرضه در گردش NERI برابر است با 83.13M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.56K است.