قیمت امروز Naitzsche

قیمت لحظه‌ ای Naitzsche (NAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAI به USD برابر با $ 0 برای هر NAI می‌ باشد.

توکن Naitzsche در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,811 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.39M NAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02166225 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Naitzsche (NAI)

ارزش بازار $ 22.81K$ 22.81K $ 22.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.81K$ 22.81K $ 22.81K سرمایه در گردش 999.39M 999.39M 999.39M عرضه کل 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

ارزش بازار فعلی Naitzsche برابر است با $ 22.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NAI برابر است با 999.39M، و عرضه کل آن 999390186.227201 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.81K است.