MOVAMOVA چیست

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company's delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MOVA (MOVA) امروز MOVA (MOVA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOVA به واحد USD برابر است با 0.00000632 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOVA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000632 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOVA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MOVA چقدر است؟ ارزش بازار MOVA برابر است با $ 6.32K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOVA چقدر است؟ عرضه در گردش MOVA برابر است با 999.09M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOVA چقدر بوده است؟ MOVA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0002423 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOVA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOVA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000475 USD رسید. حجم معاملات MOVA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOVA برابر است با -- USD . آیا MOVA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOVA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOVA مراجعه کنید.

