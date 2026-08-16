قیمت امروز Morpheus AI

قیمت لحظه‌ ای Morpheus AI (MOR) در حال حاضر برابر با $ 1.92 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOR به USD برابر با $ 1.92 برای هر MOR می‌ باشد.

توکن Morpheus AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,645,988 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.67M MOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOR در بازه‌ ای بین $ 1.9 (حداقل) و $ 1.96 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 138.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.476844 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -7.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.85K رسیده است.

اطلاعات بازار Morpheus AI (MOR)

ارزش بازار $ 16.65M$ 16.65M $ 16.65M حجم (24 ساعته) $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.75M$ 17.75M $ 17.75M سرمایه در گردش 8.67M 8.67M 8.67M عرضه کل 8,956,574.329772633 8,956,574.329772633 8,956,574.329772633

ارزش بازار فعلی Morpheus AI برابر است با $ 16.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.85K. عرضه در گردش MOR برابر است با 8.67M، و عرضه کل آن 8956574.329772633 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.75M است.