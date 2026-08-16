قیمت امروز Monstro DeFi

قیمت لحظه‌ ای Monstro DeFi (MONSTRO) در حال حاضر برابر با $ 0.00132849 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONSTRO به USD برابر با $ 0.00132849 برای هر MONSTRO می‌ باشد.

توکن Monstro DeFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 301,139 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 226.67M MONSTRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONSTRO در بازه‌ ای بین $ 0.00131862 (حداقل) و $ 0.00138712 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.103815 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00131862 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONSTRO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -29.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.95 رسیده است.

اطلاعات بازار Monstro DeFi (MONSTRO)

ارزش بازار $ 301.14K$ 301.14K $ 301.14K حجم (24 ساعته) $ 15.95$ 15.95 $ 15.95 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 503.49K$ 503.49K $ 503.49K سرمایه در گردش 226.67M 226.67M 226.67M عرضه کل 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983

ارزش بازار فعلی Monstro DeFi برابر است با $ 301.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.95. عرضه در گردش MONSTRO برابر است با 226.67M، و عرضه کل آن 378974535.3979983 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 503.49K است.