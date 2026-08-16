قیمت امروز MoltID

قیمت لحظه‌ ای MoltID (MOLTID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLTID به USD برابر با $ 0 برای هر MOLTID می‌ باشد.

توکن MoltID در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,526 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 956.44M MOLTID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLTID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00240296 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLTID طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -1.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MoltID (MOLTID)

ارزش بازار $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K سرمایه در گردش 956.44M 956.44M 956.44M عرضه کل 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

ارزش بازار فعلی MoltID برابر است با $ 20.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOLTID برابر است با 956.44M، و عرضه کل آن 956444135.854213 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.53K است.