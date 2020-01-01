خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های با تم Moltbook و Openclaw بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با تم Moltbook و Openclaw را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 6.85E-6
-1.01%
-14.50%
+43.01%
$ 684.22K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.89E-6
0.00%
+0.50%
-2.51%
$ 377.00K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.61E-6
+0.28%
-1.10%
-9.75%
$ 361.36K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.91E-6
-0.52%
+12.70%
+9.77%
$ 190.95K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.92656E-7
-0.08%
+0.50%
+0.28%
$ 43.54K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.16302E-7
-0.32%
-0.30%
-3.43%
$ 41.63K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.91351E-7
+0.02%
-0.20%
-0.57%
$ 39.14K
--
11
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
+4.40%
$ 37.31K
--
12
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.69121E-7
-0.10%
+0.20%
-3.41%
$ 36.91K
--
13
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.6872E-7
0.00%
-0.60%
-4.31%
$ 36.87K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
15
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.52051E-7
-0.10%
+0.60%
-2.76%
$ 35.21K
--
16
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.21272E-7
-0.13%
-2.10%
-2.36%
$ 32.13K
--
17
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.16378E-7
-0.08%
+0.10%
-6.01%
$ 31.64K
--
18
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.09337E-7
0.00%
-1.00%
-12.12%
$ 30.93K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.91247E-7
-0.08%
+0.30%
+1.09%
$ 29.11K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.50517E-7
0.00%
-4.00%
-3.99%
$ 25.05K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
0.00%
$ 23.49K
--
25
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.313E-5
-0.04%
-4.30%
+2.12%
$ 23.13K
--
26
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 22.51K
--
27
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.24581E-7
-0.08%
0.00%
-1.21%
$ 22.46K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
-4.39%
$ 21.16K
--
29
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 2.155E-5
0.00%
+10.30%
+3.36%
$ 20.61K
--
30
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
31
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.00956E-7
0.00%
-2.30%
-2.29%
$ 20.10K
--
32
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
33
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.93248E-7
-0.08%
+1.00%
+0.79%
$ 19.32K
--
34
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.9132E-7
0.00%
-2.10%
-1.41%
$ 19.13K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
0.00%
+0.60%
+0.46%
$ 19.02K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 18.93K
--
37
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
38
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 1.83877E-7
-0.08%
-9.10%
-8.95%
$ 17.53K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.000158
+0.56%
+0.63%
-9.79%
--
$ 354.38M

سوالات متداول

توکن‌ های با تم Moltbook و Openclaw چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با تم Moltbook و Openclaw به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 40 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $93.95M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با تم Moltbook و Openclaw چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با تم Moltbook و Openclaw که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CLAWRIS با ثبت تغییر قیمتی 38.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با تم Moltbook و Openclaw در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 40 توکن از دسته با تم Moltbook و Openclaw را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با تم Moltbook و Openclaw می‌توان به BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با تم Moltbook و Openclaw چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با تم Moltbook و Openclaw در حال حاضر حدود $93.95M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با تم Moltbook و Openclaw، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.