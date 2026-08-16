قیمت امروز Mode

قیمت لحظه‌ ای Mode (MODE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MODE به USD برابر با $ 0 برای هر MODE می‌ باشد.

توکن Mode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 325,849 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.73B MODE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MODE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.147725 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MODE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان +1.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mode (MODE)

ارزش بازار $ 325.85K$ 325.85K $ 325.85K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 421.36K$ 421.36K $ 421.36K سرمایه در گردش 7.73B 7.73B 7.73B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mode برابر است با $ 325.85K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MODE برابر است با 7.73B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 421.36K است.