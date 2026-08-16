قیمت امروز MindCoin

قیمت لحظه‌ ای MindCoin (MIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MIND به USD برابر با $ 0 برای هر MIND می‌ باشد.

توکن MindCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 91,402 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 75.00B MIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MIND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MIND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -1.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MindCoin (MIND)

ارزش بازار $ 91.40K$ 91.40K $ 91.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 91.40K$ 91.40K $ 91.40K سرمایه در گردش 75.00B 75.00B 75.00B عرضه کل 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

ارزش بازار فعلی MindCoin برابر است با $ 91.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIND برابر است با 75.00B، و عرضه کل آن 74999924343.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 91.40K است.