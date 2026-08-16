قیمت امروز MetaFighter

قیمت لحظه‌ ای MetaFighter (MF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MF به USD برابر با $ 0 برای هر MF می‌ باشد.

توکن MetaFighter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,162.33 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.23B MF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MF در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.066733 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MetaFighter (MF)

ارزش بازار $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K سرمایه در گردش 1.23B 1.23B 1.23B عرضه کل 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

ارزش بازار فعلی MetaFighter برابر است با $ 18.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MF برابر است با 1.23B، و عرضه کل آن 1250000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.45K است.