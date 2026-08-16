قیمت امروز Maiga

قیمت لحظه‌ ای Maiga (MAIGA) در حال حاضر برابر با $ 0.00280837 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.71% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAIGA به USD برابر با $ 0.00280837 برای هر MAIGA می‌ باشد.

توکن Maiga در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 786,333 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 280.00M MAIGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAIGA در بازه‌ ای بین $ 0.00278638 (حداقل) و $ 0.00286824 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.159492 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00162971 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAIGA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -21.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.60K رسیده است.

اطلاعات بازار Maiga (MAIGA)

ارزش بازار $ 786.33K$ 786.33K $ 786.33K حجم (24 ساعته) $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M سرمایه در گردش 280.00M 280.00M 280.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Maiga برابر است با $ 786.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.60K. عرضه در گردش MAIGA برابر است با 280.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.81M است.