قیمت امروز Lympid

قیمت لحظه‌ ای Lympid (LYP) در حال حاضر برابر با $ 0.00296155 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LYP به USD برابر با $ 0.00296155 برای هر LYP می‌ باشد.

توکن Lympid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,521 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.33M LYP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LYP در بازه‌ ای بین $ 0.00292361 (حداقل) و $ 0.0029933 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.281181 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00290878 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LYP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Lympid (LYP)

ارزش بازار $ 113.52K$ 113.52K $ 113.52K حجم (24 ساعته) $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 295.61K$ 295.61K $ 295.61K سرمایه در گردش 38.33M 38.33M 38.33M عرضه کل 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

ارزش بازار فعلی Lympid برابر است با $ 113.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.25K. عرضه در گردش LYP برابر است با 38.33M، و عرضه کل آن 99816011.20345932 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 295.61K است.