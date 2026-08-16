قیمت امروز LOXI

قیمت لحظه‌ ای LOXI (LOXI) در حال حاضر برابر با $ 0.00254481 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOXI به USD برابر با $ 0.00254481 برای هر LOXI می‌ باشد.

توکن LOXI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,596,586 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B LOXI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOXI در بازه‌ ای بین $ 0.00237458 (حداقل) و $ 0.00268311 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00535423 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00171855 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOXI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +6.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.17K رسیده است.

اطلاعات بازار LOXI (LOXI)

ارزش بازار $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M حجم (24 ساعته) $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LOXI برابر است با $ 2.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.17K. عرضه در گردش LOXI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.60M است.