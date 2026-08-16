قیمت امروز LogX Network

قیمت لحظه‌ ای LogX Network (LOGX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOGX به USD برابر با $ 0 برای هر LOGX می‌ باشد.

توکن LogX Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,340.57 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 802.81M LOGX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOGX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOGX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +6.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LogX Network (LOGX)

ارزش بازار $ 19.34K$ 19.34K $ 19.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K سرمایه در گردش 802.81M 802.81M 802.81M عرضه کل 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082 994,999,999.9999082

ارزش بازار فعلی LogX Network برابر است با $ 19.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOGX برابر است با 802.81M، و عرضه کل آن 994999999.9999082 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.97K است.