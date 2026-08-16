قیمت امروز Lobstar

قیمت لحظه‌ ای Lobstar (LOBSTAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LOBSTAR به USD برابر با $ 0 برای هر LOBSTAR می‌ باشد.

توکن Lobstar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94,785 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.69M LOBSTAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LOBSTAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01025885 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LOBSTAR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -7.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Lobstar (LOBSTAR)

ارزش بازار $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K سرمایه در گردش 999.69M 999.69M 999.69M عرضه کل 999,689,258.263426 999,689,258.263426 999,689,258.263426

ارزش بازار فعلی Lobstar برابر است با $ 94.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOBSTAR برابر است با 999.69M، و عرضه کل آن 999689258.263426 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.79K است.