قیمت امروز level941

قیمت لحظه‌ ای level941 (PIGEON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIGEON به USD برابر با $ 0 برای هر PIGEON می‌ باشد.

توکن level941 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,866 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 984.45M PIGEON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIGEON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00920604 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIGEON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -34.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار level941 (PIGEON)

ارزش بازار $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K سرمایه در گردش 984.45M 984.45M 984.45M عرضه کل 984,454,598.319722 984,454,598.319722 984,454,598.319722

ارزش بازار فعلی level941 برابر است با $ 64.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIGEON برابر است با 984.45M، و عرضه کل آن 984454598.319722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.87K است.