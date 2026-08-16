قیمت امروز Lester

قیمت لحظه‌ ای Lester (LESTER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LESTER به USD برابر با $ 0 برای هر LESTER می‌ باشد.

توکن Lester در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,594.34 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B LESTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LESTER در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LESTER طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Lester (LESTER)

ارزش بازار $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lester برابر است با $ 12.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LESTER برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.59K است.