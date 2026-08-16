قیمت امروز LEOX

قیمت لحظه‌ ای LEOX (LEOX) در حال حاضر برابر با $ 0.00416746 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LEOX به USD برابر با $ 0.00416746 برای هر LEOX می‌ باشد.

توکن LEOX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 211,179 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.67M LEOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LEOX در بازه‌ ای بین $ 0.00416571 (حداقل) و $ 0.00417422 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00270379 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LEOX طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.87 رسیده است.

اطلاعات بازار LEOX (LEOX)

ارزش بازار $ 211.18K$ 211.18K $ 211.18K حجم (24 ساعته) $ 11.87$ 11.87 $ 11.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 211.18K$ 211.18K $ 211.18K سرمایه در گردش 50.67M 50.67M 50.67M عرضه کل 50,673,440.0 50,673,440.0 50,673,440.0

ارزش بازار فعلی LEOX برابر است با $ 211.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.87. عرضه در گردش LEOX برابر است با 50.67M، و عرضه کل آن 50673440.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 211.18K است.