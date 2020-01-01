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برترین توکن‌ های املاک و مستغلات توکنیزه شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش املاک و مستغلات توکنیزه شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.283623
+0.02%
+0.01%
+2.04%
$ 39.22M
$ 4.31K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3338
-0.21%
+0.66%
-4.44%
$ 33.37M
$ 170.55K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001185
-2.36%
+13.72%
+12.34%
$ 5.88M
$ 16.25M
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
-5.97%
$ 2.88M
$ 12.78
6
Allo
Allo
RWA
$ 0.001144
-0.17%
-1.21%
-0.43%
$ 2.06M
$ 45.79M
7
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00458
0.00%
-0.65%
-19.22%
$ 1.89M
$ 179.94K
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003472
+0.23%
+3.52%
+3.93%
$ 1.70M
$ 55.69M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01228
+0.16%
+0.57%
-8.48%
$ 756.13K
$ 2.23M
10
Home3
Home3
HTS
$ 0.00383906
0.00%
-0.01%
-12.40%
$ 370.47K
$ 415.25
11
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.00050826
0.00%
--
-2.65%
$ 283.54K
$ 13.04
12
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.0002904
-0.89%
-7.60%
-35.75%
$ 275.56K
$ 7.25M
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00417047
-0.06%
--
-3.61%
$ 211.33K
$ 11.88
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.00135242
0.00%
-0.01%
-0.64%
$ 187.06K
$ 1.43K
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01373079
0.00%
0.00%
-1.16%
$ 181.58K
$ 6.30K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00295843
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 113.40K
$ 1.25K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.0007224
0.00%
+0.01%
+10.93%
$ 72.24K
$ 10.33
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.0001149
0.00%
--
+2.65%
$ 63.41K
$ 113.89
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00046405
0.00%
0.00%
+0.56%
$ 38.47K
$ 2.23
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
0.00%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
0.00%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.000808
+0.12%
+0.12%
-9.91%
--
$ 9.60M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.4265
-0.05%
0.00%
+2.82%
--
$ 39.29K

سوالات متداول

توکن‌ های املاک و مستغلات توکنیزه شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های املاک و مستغلات توکنیزه شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 23 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $189.48M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن املاک و مستغلات توکنیزه شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته املاک و مستغلات توکنیزه شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EL با ثبت تغییر قیمتی 13.72% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن املاک و مستغلات توکنیزه شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 23 توکن از دسته املاک و مستغلات توکنیزه شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص املاک و مستغلات توکنیزه شده می‌توان به REAL, RNT, PRO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته املاک و مستغلات توکنیزه شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های املاک و مستغلات توکنیزه شده در حال حاضر حدود $189.48M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش املاک و مستغلات توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.