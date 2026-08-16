قیمت امروز LayerEdge

قیمت لحظه‌ ای LayerEdge (EDGEN) در حال حاضر برابر با $ 0.00120121 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDGEN به USD برابر با $ 0.00120121 برای هر EDGEN می‌ باشد.

توکن LayerEdge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 211,412 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 176.00M EDGEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDGEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.0015775 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02386055 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDGEN طی یک ساعت گذشته به میزان -2.51% و در هفت روز اخیر به میزان +10.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.61K رسیده است.

اطلاعات بازار LayerEdge (EDGEN)

ارزش بازار $ 211.41K$ 211.41K $ 211.41K حجم (24 ساعته) $ 5.61K$ 5.61K $ 5.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M سرمایه در گردش 176.00M 176.00M 176.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LayerEdge برابر است با $ 211.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.61K. عرضه در گردش EDGEN برابر است با 176.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.20M است.